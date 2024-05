Liverpool confirma Arne Slot como novo técnico para substituir Klopp

“Mas a oportunidade de treinar na Premier League em um dos maiores clubes do mundo é difícil de ser ignorada por um homem do esporte”, acrescentou.

Klopp anunciou em janeiro que sairia do Liverpool ao fim da temporada e, após muita especulação, Slot havia confirmado na sexta-feira que se tornará técnico do Liverpool.

“O Liverpool Football Club anuncia que Arne Slot chegou a um acordo para se tornar o novo técnico do clube, formalmente assumindo o cargo em 1º de junho de 2024, sujeito a uma licença de trabalho”, disse o clube em um comunicado nesta segunda-feira.

No domingo, após o último jogo do Liverpool na temporada, uma vitória por 2 x 0 em casa sobre o Wolverhampton, Klopp liderou a torcida em Anfield cantando um música para o futuro treinador.

O Liverpool terminou a temporada em terceiro lugar no Campeonato Inglês, a nove pontos do campeão Manchester City. O Feyenoord foi vice-campeão na Holanda, atrás do PSV Eindhoven.

Slot recebeu uma despedida animada dos torcedores do Feyenoord após seu último jogo pela liga holandesa no último domingo, uma vitória por 4 x 0 em casa sobre o Excelsior que colocou ponto final na passagem de três temporadas do técnico de 45 anos pelo clube.