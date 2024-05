'Drive to survive brasileiro' mostra sonho de crianças no kartismo nacional

Uma lente de câmera ousa mostrar os bastidores dos boxes. Atrás, pilotos em alta velocidade disputam cada curva roda a roda em busca da vitória. Não se trata da globalmente famosa 'Drive to Survive', mas sim de uma espécie de versão brasileira: 'Fórmula Dreams'.

Gravamos a primeira temporada do Fórmula Dreams no ano que saiu a primeira temporada do Drive to Survive. No meio do ano, a gente ouviu falar que a Netflix estava fazendo. Então, o Fórmula Dreams é um Drive to Survive brasileiro, que foi feito no mesmo ano. Nick Story, showrunner da série

E a série brasileira, disponível no streaming Max, conta exatamente aquilo que o nome propõe: os sonhos de crianças que começam a despontar no cenário do kartismo brasileiro. O sonho de chegar, quem sabe, até a competição que é matéria-prima da série famosa. Heitor Farias, protagonista da série, é quem narra a abertura dos episódios com sempre o mesmo texto, que diz: