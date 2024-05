São Paulo x Águia de Marabá: saiba onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

O São Paulo recebe o Águia de Marabá nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após a vitória por 3 a 1 na ida, em Belém, o Tricolor encaminhou a classificação às oitavas de final, mas todo cuidado é pouco para não ficar de fora da competição precocemente.

A partida será transmitida pela plataforma de streaming Prime Video, mas você também acompanha todos os lances de São Paulo x Águia de Marabá em tempo real aqui no gazetaesportiva.com.

Para esse confronto o técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, não poderá contar com Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e Calleri (lesão na panturrilha direita).