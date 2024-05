Nova era: Corinthians entra em campo pela primeira vez sem Cássio após mais de 12 anos

Agora, a equipe do Parque São Jorge terá que encontrar novas lideranças. Os mais experientes do plantel, Paulinho e Fagner, têm contrato perto do fim e podem sair em breve do clube.

O último sábado foi reservado para a despedida de Cássio no CT do Corinthians. Ele concedeu uma última entrevista coletiva e se despediu dos ex-companheiros, funcionários, comissão técnica e diretoria. O adeus teve clima leve, mas foi marcado por emoção e choro de trabalhadores do clube.

O arqueiro disse acreditar no fim de seu ciclo, mas negou atritos com a diretoria. Porém, conforme apurou a Gazeta Esportiva, ele ficou incomodado com algumas questões internas do clube.

O atleta não sentiu vontade real da atual diretoria para que ele ficasse e não se viu respaldado pela comissão técnica de António Oliveira. Após cometer algumas falhas e externar o seu desgaste mental, ele foi para o banco de reservas, viu Carlos Miguel assumir a titularidade e não voltou mais. Em entrevista, ele confirmou que não decidiu sair só por ter virado reserva.

Cássio chegou em Belo Horizonte nesta terça-feira para assinar por três anos com o Cruzeiro. Ele foi recepcionado na Toca da Raposa com muita festa dos torcedores.

O camisa 12 encerra sua passagem pelo clube do Parque São Jorge com 712 jogos disputados e nove títulos: Mundial e Libertadores (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), a Recopa Sul-Americana (2013) e Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).