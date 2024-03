'Montanha-russa' e Mercedes sem 'salvação': frases do GP da Austrália de F1

Imagem: Martin KEEP / AFP

Depois de dois triunfos de Max Verstappen, a temporada 2024 da Fórmula 1 teve um vencedor inédito no GP da Austrália. Carlos Sainz liderou a dobradinha da Ferrari em Melbourne, após desfalcar a equipe na Arábia Saudita por causa de uma apendicite.

Abaixo, o UOL traz as melhores frases dos pilotos em um fim de semana marcado pela primeira quebra de Verstappen desde 2022 - também em Melbourne -, e pelo bom desempenho da Ferrari, que só não foi melhor que a Red Bull no treino classificatório.

A 'montanha-russa' de Sainz

O piloto espanhol, que não continuará na Ferrari em 2025 - será substituído por Lewis Hamilton - celebrou a vitória lembrando dos altos e baixos no início de temporada - ele foi terceiro colocado no GP do Bahrein, não disputou o GP da Arábia Saudita e, recuperado de uma apendicite, venceu na Austrália.