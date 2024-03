F1: Sainz destaca superação física para vitória após apendicite

A vitória de Sainz o colocou na quarta posição do Mundial de Pilotos. Ele chegou a 40 pontos, apenas 11 a menos que o líder Verstappen. Leclerc, da Ferrari, com 47, e Pérez, da Red Bull, com 36 estão entre eles.

Foi uma corrida muito boa. Eu me senti muito bem. Estou meio duro ainda. Fisicamente não foi muito fácil. Mas, na corrida, fiquei praticamente sozinho e consegui manter um bom intervalo para o segundo. Estou muito feliz com minha equipe. E isso mostra que a vida pode ser muito louca, às vezes: pódio no Bahrein, cirurgia, e agora vitória [...] Quando eu passei o Verstappen, eu senti que estava o acompanhando e que poderia chegar perto com a abertura da asa. Depois que passei e abri, eu vi que tinha algo errado com ele. Foi uma pena. Seria uma briga legal.

Carlos Sainz, da Ferrari, em entrevista após o GP da Austrália