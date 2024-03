F1: 'Não foi um fim de semana muito tranquilo', lamenta Verstappen

Quase dois anos sem problemas no carro. A última vez que Verstappen abandonou uma corrida por um problema em sua Red Bull foi no dia 10 de abril de 2022, no GP da Austrália daquela temporada.

Mesmo sem pontuar, Verstappen ainda é líder do Mundial de Pilotos. Com 51 pontos, obtidos no GP do Bahrein e da Arábia Saudita, o holandês continua na ponta da classificação, mas agora viu os principais adversários se aproximarem: Charles Leclerc é o segundo, com 47 pontos, e Sergio Pérez é o terceiro, com 46.