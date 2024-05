PVC detalha festa de despedida de Endrick do Palmeiras: 'Foi até as 3h'

O Abel Ferreira esteve lá, a festa durou até as 3h da manhã no Vila JK, o Abel ficou até 23h30 e a festa seguiu. Quem mais curtiu foi o Noah, que é o irmão mais novo do Endrick e ficou no palco com o MC Daniel a noite toda. E quem apresentou a festa foi o Mauro Beting, foi o mestre de cerimônias.

Classificação e jogos Libertadores

Além da festa, PVC destacou que a despedida de Endrick do Palmeiras acontecerá no Allianz Parque, amanhã (30), às 19h, contra o San Lorenzo, na busca pela melhor campanha da Libertadores.

Não acho que era o mais legal fazer a festa de despedida antes de se despedir, porque a festa de despedida mesmo é amanhã: Palmeiras x San Lorenzo. Mas também não tem problema nenhum, a questão é jogar bem quinta-feira e garantir a primeira colocação geral da Libertadores com Endrick jogando bem contra o San Lorenzo. Paulo Vinícius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)