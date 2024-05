Grêmio encaminha contratação de Rodrigo Caio e aguarda exames médicos

Imagem: Edu Andrade/Estadão Conteúdo

O Grêmio encaminhou a contratação do zagueiro Rodrigo Caio, de 30 anos. O anúncio do jogador depende da realização de exames médicos, que devem ocorrer ainda nesta sexta-feira (29).

O que aconteceu

Como informou o UOL, a conversa entre Rodrigo Caio e Renato Gaúcho fez a negociação avançar na última semana. As partes encaminharam acordo e a oficialização depende apenas da condição clínica do ex-Flamengo.

A preocupação do Grêmio se dá pelas ausências forçadas por lesões que marcaram a reta final da passagem dele pelo Rubro-Negro. Caio não atua desde o ano passado.