Jhonatan Luz, do Franca, dá cabeçada em jogador do Vasco e é expulso no NBB

Na imagem, Jhonatan Luz esperou a chegada do jogador do Vasco e o agrediu com uma cabeçada. A assessoria do time carioca informou que Eugeniusz passa bem.

Jhonatan Luz, é esse o nome do jogador do SESI Franca que fez essa covardia com o nosso armador Eugeniusz.



Que a @NBB seja coerente com o que tem feito e pregado e puna o atleta. Não preciso explicar.pic.twitter.com/cya8CFe6og -- 𝘼𝙣𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖𝙑𝙖𝙨𝙘𝙤 (@AnalisaCRVG) March 23, 2024

Após a agressão, o ala foi expulso pela arbitragem. O NBB não se pronunciou sobre o caso, mas deve analisar as imagens e julgar Luz pelo ocorrido.

O Franca, depois da agressão, venceu o Vasco por 93 a 67. Lucas foi o cestinha da partida com 19 pontos.