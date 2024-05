Ancelotti celebra "magia" do Real na Liga dos Campeões após vitória de virada

(Reuters) - O sucesso do Real Madrid na Liga dos Campeões é "algo mágico", disse o técnico Carlo Ancelotti depois que o time 14 vezes campeão europeu conquistou uma impressionante vitória de virada por 2 x 1 na semifinal contra o Bayern de Munique na quarta-feira.

O gol de Alphonso Davies no segundo tempo no Santiago Bernabéu deu ao Bayern uma vantagem de 3 x 2 no placar agregado, antes que o reserva Joselu marcasse dois gols no final para levar o Real à sua sexta final da Liga dos Campeões desde a temporada 2013-14.

"Aconteceu de novo... porque já aconteceu tantas vezes que é algo inexplicável", disse Ancelotti aos repórteres.