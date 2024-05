Renato explica ida para o RJ e pede ajuda para vítimas das chuvas no RS

Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho fez mais um pedido de ajuda para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O comandante está no Rio de Janeiro após ser resgatado em Porto Alegre (RS) e apareceu ao lado da filha Carol Portalupi em postagem nas redes sociais.

O que aconteceu

Renato explicou que deixou o Rio Grande do Sul por orientação das autoridades. O treinador foi resgatado hotel Deville, onde mora, e levado para o Hilton. O segundo hotel, porém, ficou sem água e Renato decidiu ir para o Rio.