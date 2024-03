Fórmula E explica por que escolheu o Corinthians para fazer parceria

O co-fundador também exaltou o tamanho do Corinthians e disse que o clube estava no radar há algum tempo. "Definitivamente, queremos atrair novos fãs para o esporte e sabemos que é um clube importante no Brasil. Eles estavam no radar e tivemos a oportunidade de fechar".

Parceria da Fórmula E com o Corinthians

Torcedores do Corinthians ganharam descontos nos ingressos. Um código foi liberado para que os fãs ganhassem 10% de desconto na compra dos ingressos. Os assinantes do Fiel Torcedor conseguiram ainda mais descontos.

Quatro pilotos da Fórmula E visitaram a Neo Química Arena. Na última quarta-feira (13), Jake Dennis, Norman Nato, Pascal Werhlein e Antonio Felix da Costa fizeram um tour pelo estádio do Corinthians.

A parceria também inclui divulgações nas redes sociais e algumas ativações durante o evento.

Concorrência com a Fórmula 1

A Fórmula E tem a ambição de se tornar a categoria do automobilismo com o maior número de fãs no mundo. O CEO Jeff Dodds destacou o diferencial da categoria para as demais.