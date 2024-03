Terceiro lugar na Fazenda deu mais fama a Marcia Fu do que medalha olímpica

O hit que foi sucesso nos anos 80 na voz de Tetê Espíndola voltou aos holofotes por causa de Marcia Fu. A cantora Lauana Prado, inclusive, gravou a música e está estourando nas rádios do país. E não para por aí. Desde que deixou o reality após 112 dias, a ex-atleta está com a agenda concorrida, cheia de trabalho e entrevistas.

"É legal, porque, afinal de contas, quem me conhecia eram pessoas que tinham de 30 anos para cima, 40, 50, que foi a época que eu joguei. Eu parei de jogar com 34 anos e agora estou com 54. Era difícil uma menininha de 20 anos me conhecer da época que eu jogava. E o bacana da participação na Fazenda é que hoje as pessoas me conhecem: tem gente de 20 anos, 15 até 10. Então, foi uma junção de gerações", acrescentou a medalhista olímpica.

Como Marcia decidiu deixar a vida pacata

Marcia Fu vivia em Minas Gerais com seu filho Gabriel. Ela, que sempre preferiu um dia a dia mais reservado, topou o convite de participar da seleção de A Fazenda após uma conversa com a ex-companheira de quadra e amiga Virna e a empresária Marlene Mattos, conhecida por agenciar Xuxa por muitos anos.

"Eu estava com 90% de certeza de não ir por causa do meu filho. Mas a Virna falou para a Marlene Matos me ligar para conversar. Eu acabei topando o papo e fui convencida depois de entender que a participação no programa poderia proporcionar um bom futuro ao meu filho, afinal ganharia muita visibilidade", disse.

"No fundo, eu pensei muito no Gabriel. Depois que a gente é mãe, a gente faz as coisas mesmo para os filhos. Eu conversei com o meu menino também e ele: 'Vai, mamãe, vai ser muito legal, vai ser bom para você, vai ser bom para a gente'. Eu expliquei que ficaríamos um período distante, mas o Gabriel me deu um empurrão", contou Marcia Fu.