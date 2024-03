Confederação Brasileira de Ginástica tem novo patrocínio, o quinto do ciclo

No novo contrato, a Vivo estará presente em todos os centros de treinamento pelo país, incluindo na base de treinamento em Aracaju/SE, e junto às seleções brasileiras de ginástica rítmica e artística.

Receber o apoio de uma empresa com o porte da Vivo é, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade e uma honra. É um sinal inconteste de que o trabalho da CBG, de fomento, apoio e formação das Seleções Brasileiras está sendo muito bem-feito. Com muito orgulho nossos atletas vão carregar em seus uniformes essa marca.

Ricardo Resende, Diretor Geral da Confederação Brasileira de Ginástica

A Vivo também patrocina o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e as seleções brasileiras masculinas e femininas de futebol, beach soccer, futsal e eSeleção (games), entre outros.