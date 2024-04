António Oliveira fala sobre cobrança no Corinthians e revela preocupação com "lado humano" de Cássio

Naturalmente, António foi questionado sobre a troca de Cássio por Carlos Miguel. Após a derrota contra o Argentinos Juniors, o arqueiro desabafou e disse que está procurando ajuda psicológica para lidar com a quantidade de críticas que vem recebendo. O técnico falou sobre a situação, mas não garantiu que o camisa 12 será novamente reserva diante do América-RN, pela Copa do Brasil.

"Foi uma conversa minha com o Cássio, uma situação interna, de como gerir meu grupo de trabalho. Ser treinador não é só formar esquemas táticos, comportamentos de jogo. Precisamos ter capacidade de gerir um grupo de trabalho, diferentes emoções e egos. O Cássio não é culpado de nada, estamos aqui para ajudar. Ele vai voltar forte, mas precisamos olhar primeiramente para o ser humano", disse António.

"Não sei nem onde eu vou jantar. Sobre essa decisão (quem vai ser titular na quarta), tenho que pensar, as coisas são pensadas. Tem que haver fundamento nas minhas decisões. Ele (Carlos Miguel) fez um bom jogo. Ganhamos, não sofremos gols. É uma equipe que sofre pouco. Mas repare que o Carlos Miguel praticamente não teve trabalho, e jogamos contra o campeão da Libertadores. E é nossa obrigação, jogar para ganhar, dar tudo. E podem contar com a gente para isso", finalizou.

Com a vitória diante do Fluminense, o Corinthians subiu para a 12ª posição do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos. O próximo duelo da equipe será diante do América-RN, na quarta-feira, na Arena das Dunas.

Veja outros trechos da coletiva de imprensa de António Oliveira:

Wesley e mudanças no ataque