Brasileiros marcam pelo Porto, mas Sporting busca empate no Português

Aos 7 minutos de partida, o Porto aproveitou uma saída de bola errada do Sporting e abriu o placar em uma jogada 100% brasileira. Pepê recebeu e achou Evanílson livre dentro da área para marcar.

Aos 41 minutos, o lateral português Martim Fernandes construiu uma grande jogada e lançou Pepê. De dentro da área, o atacante chutou cruzado e ampliou o marcador para o Porto.

No fim da partida, com dois gols de Gyokeres, o Sporting conseguiu reagir. O primeiro foi de cabeça, aos 42 minutos, após cruzamento de Nuno Santos. No minuto seguinte, em um erro do Porto, Edwards achou o sueco livre na área para empatar.

Veja outros resultados deste domingo pelo Português:

Portimonense 0 x 2 Moreirense



Estoril 1 x 0 Famalicão