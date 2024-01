Nadadora de 99 anos quebra três recordes mundiais no mesmo dia

Brussel tem a chance de bater algum recorde toda vez que entra na piscina, já que existem poucos nadadores na categoria dela. Em alguns caso, ela pode estabelecer uma nova marca por apenas completar a prova.

Ela recebe acompanhamento especializado há cinco anos, para não sobrecarregar seu corpo. A atleta treina no Clube de Natação White Rock Wave.

Quando estou competindo, não penso em nada. Nada. Eu apenas conto as voltas para saber quantas ainda me restam. Tento sempre encontrar um ritmo que consiga sustentar - você está exigindo muito do próprio corpo nessas corridas. E na última volta, bem, dou tudo o que tenho. Betty, para o jornal britânico The Guardian

Veja Betty Brussel nos 400m livre