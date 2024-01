Vasco vence Pato Basquete e acaba com sequência negativa no NBB

O Vasco é o quarto colocado, com 35 pontos e 66,7% de aproveitamento. Já o Pato Basquete ocupa o 10º lugar.

Paulichi foi o destaque dos cariocas, com 14 pontos e cinco rebotes. O cestinha da partida foi Novaes, do Pato, com 19 pontos.

O Vasco volta a jogar no sábado (20), em casa, contra o Caxias, enquanto o Pato encara o Botafogo no dia 24, também como mandante.

Como foi o jogo

O Vasco começou melhor e foi para o intervalo vencendo por 44 a 31.

O Pato Basquete reagiu na volta para o segundo tempo e diminuiu a vantagem vascaína.