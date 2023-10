Rebeca vê nova reverência após ouro no Pan e amplia status de estrela

Essa troca é incrível também, que acontece de forma mais próxima nesses eventos multiesportivos. Fiz algumas amizades e me inspirei em atletas de outras modalidades em Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos. A Rebeca é uma referência não só para ginástica, por diversos aspectos Luísa Parente

"A ginástica começa muito cedo e demanda demais, não só no físico, mas no mental. E a Rebeca já superou inúmeras dificuldades. Por isso, ela já é um exemplo de esportista. Além disso, é mulher, negra, com resultados incríveis, é um aspecto que temos de levar em conta, das oportunidades que ela teve. Acompanhamos toda a equipe do Brasil, que se apoia mutuamente, embora não seja uma modalidade coletiva, mas compete também por equipes. São todas inspiradoras umas das outras. A Jade é mais veterana na ativa hoje, e inspirou Rebeca. Elas se inspiram", completou a ex-ginasta.

Rebeca voltou ao pódio

Rebeca ainda faturou a prata nas assimétricas, quando fez dobradinha com Flávia. A brasileira alcançou o status de ídolo dois anos após a medalha olímpica que mudou o patamar dela e da ginástica brasileira.

De lá para cá, a jovem acumulou bons resultados e subiu degraus também pelo jeito simples fora dele. Após os Jogos Olímpicos de Tóquio e o Mundial de Ginástica na Antuérpia, deixa Santiago com novos ares.