Chapolin de crochê vira febre no Pan e objeto de desejo entre atletas

A delegação brasileira que embarcou para os Jogos Pan-Americanos de Santiago tem 635 atletas. É uma das maiores, mas fica atrás do "grupo" de chapolins de crochê, feitos a mão por Dona Lusia e companhia, que veio de Belém diretamente para o Chile: são 700. Os bonequinhos apelidados de Medalhitos são presentes que a torcida Chapolins Brasileiros decidiu confeccionar e distribuir aos competidores e amantes do esporte olímpico durante o evento.

A história dos Medalhitos é antiga. Começou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, quando os Chapolins Brasileiros tiveram a ideia de presentear todos os atletas brasileiros, independente do resultado alcançado. A febre foi tão grande, que segundo conta o médico Rubens Tofolo — fundador da torcida — a organização do evento passou a apreender alguns bonecos porque entendia que o objeto concorria com as pelúcias da mascote oficial da Rio-2016.

Mesmo com esse percalço, os Chapolins decidiram manter a tradição e, a cada grande competição de esporte olímpico, se organizam para distribuir um Medalhito personalizado. Para os Jogos de Santiago, Dona Lusia — que é tia de um dos integrantes da torcida — e outras três costureiras trabalharam por cerca de um ano para confeccionar os 700 bonecos de crochê na técnica japonesa amigurumi.