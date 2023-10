Isabela Abreu estará presente em uma prova histórica para o pentatlo que leva moderno no nome, mas é centenário. Classificada às Olimpíadas de Paris, a brasileira competirá no último dia do esporte como ele é hoje. A partir do próximo ciclo, será muito diferente.

Sai o hipismo, que no Pan causou a eliminação de seis das 18 finalistas, e entra a corrida com obstáculos, prova derivada do American Ninja Warrior, formato original da NBC, canal de TV popular nos EUA. Basicamente, o atleta deixará de saber precisar andar a cavalo para conseguir correr saltando muros, passando por debaixo de obstáculos, se segurando em argolas, etc.

Futura atleta olímpica, Isabela ainda não quis nem se arriscar na prova que passará a fazer parte do programa do pentatlo após Paris-2024, já pensando em Los Angeles-2028. "Ainda não deu tempo de processar essa mudança. O foco agora é competir da melhor forma possível, com o hipismo. Depois de Paris a gente vê como faz a corrida com obstáculo", contou ela.