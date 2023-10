Cortes seguidos no orçamento do Ministério do Esporte, que inclusive deixou de existir no governo Jair Bolsonaro (PL), têm deixado destaques do Time Brasil nos Jogos Pan-Americanos em esportes não olímpicos como beisebol e esqui aquático sem acesso à Bolsa Atleta. Sob Lula (PT), que governa com um orçamento deixado pela gestão anterior, até agora não foi lançado edital para 2023, também.

A legislação do programa determina que prioritariamente o Bolsa Atleta deve atender modalidades olímpicas e paralímpicas, mas prevê que os atletas das demais podem receber 15% do orçamento anual. Este mecanismo foi criado em 2010 e, até 2016, todo fim de ano o governo federal abriu chamamento, recebeu inscrições, divulgou contemplados e pagou as bolsas.

Em 2017, sob Temer, isso mudou, porque o orçamento, que antes era de R$ 140 milhões, foi cortado pela metade. Não sobrou nada para dar aos demais atletas. No apagar das luzes daquela gestão, no fim de 2018, até a lista principal sofreu expressivos cortes.