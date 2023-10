Brasil vence no vôlei feminino, mantém 100% e avança à semifinal do Pan

O segundo set foi o mais complicado para a seleção brasileira em Santiago. Após garantirem a vaga na semifinal e dominarem o primeiro set, as brasileiras pareceram menos concentradas e cometeram mais erros. O técnico Paulo Coco, que chegou a testar jogadoras reservas durante a parcial, precisou acionar as protagonistas do time no fim.

O Brasil impôs sua superioridade no terceiro set para assegurar campanha perfeita no Grupo A. A seleção não perdeu nenhuma parcial no Pan e fechou a primeira fase com 15 pontos — cada vitória por 3 a 0 vale 5.

Sabrina voltou a ser a principal pontuadora do Brasil, dessa vez com 17. Maiara Basso e Lorena também se destacaram no ataque, com ambas anotando 10 pontos.

A semifinal está marcada para a próxima quarta-feira (25). A definição de segundo e terceiro colocados do Grupo A acontecerá mais tarde, após a partida entre Argentina e Cuba, às 13h30 (de Brasília). A seleção porto-riquenha já está garantida nas quartas de final.

