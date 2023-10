Medalha no Pan-Americano classifica para as Olimpíadas? Qual a relação?

Ginástica artística. São duas vagas, para os campeões no individual geral.

Ginástica rítmica: Distribui seis vagas, para a campeã no individual geral e para o conjunto campeão.

Ginástica de trampolim: Vaga única para o medalhista de ouro com melhor nota na média, homem ou mulher.

Handebol: São, ao todo, 28 vagas para as duas equipes dos países campeões.

Hóquei sobre grama: Ao todo, são 32 vagas, para as duas equipes dos países campeões.

Nado artístico: São 11 vagas para as campeãs no conjunto e no dueto.