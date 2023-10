Gigante sensação da NBA dá toco monstruoso e até 'caneta' em rival

Primeira escolha do draft da NBA nesta temporada, Victor Wembanyama teve atuação de gala na vitória do San Antonio Spurs, ontem (18), contra o Houston Rockets, no quarto jogo do time pela pré-temporada.

O que aconteceu

A habilidade do francês foi um dos destaques do jogo. Em um lance, Wembanyama deu uma 'caneta' em Reggie Bullock, passando a bola pelo meio das pernas do adversário.