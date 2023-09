Atleta da NBA é preso por agressão à namorada, também jogadora de basquete

O jogador dos Rockets está detido na 17ª Delegacia de Nova York.

A suposta agressão teria ocorrido no Millennium Hotel, na Times Square, de acordo com o canal de televisão ABC. Porter passou a última noite fora do hotel e chegou ao local nesta manhã, o que teria irritado Gondrezick. Ela trancou a porta de seu quarto.

Após obter ajuda de seguranças para entrar no cômodo, Porter teria agredido a namorada. O atleta pode ser processado por violência doméstica. De acordo com o portal TMZ, Gondrezick apresentava sangramento no rosto e uma laceração no olho direito. Ela foi levada a um hospital perto do hotel.

Quem é Kevin Porter Jr

Kevin Porter Jr, jogador do Houston Rockets Imagem: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Última escolha da primeira rodada do Draft de 2019, Porter iniciou sua carreira no Cleveland Cavaliers. O ala-armador teve média de 10 pontos por jogo como calouro e começou a ganhar espaço na rotação.