Whindersson x My Mate Nate: onde assistir à luta de boxe do brasileiro

O brasileiro Whindersson Nunes entra no ringue hoje para participar do MF&DAZN: X Series - The Prime Card, em Manchester, na Inglaterra. O evento de boxe entre celebridades tem início às 15h (de Brasília).

A DAZN transmitirá o duelo no pay-per-view. O serviço por assinatura custa R$ 24,90.

Ele enfrentará o também youtuber Nathan Bartling, mais conhecido como My Mate Nate. A luta será de quatro rounds de três minutos cada um, e tem previsão de início às 15h37.