Vôlei: Brasil vira contra Ucrânia e só depende de si para ir às Olimpíadas

De virada, o Brasil venceu a Ucrânia por 3 sets a 2, hoje, pela quarta rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. As parciais foram de 36/38, 25/20, 21/25, 25/18 e 15/11.

Com o resultado, a seleção brasileira chegou aos 7 pontos e depende apenas de si no Grupo A do torneio para se classificar aos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. A equipe teve altos e baixos e garantiu a vitória suada somente no tie-break.

O que o Brasil precisa fazer para classificar?