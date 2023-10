Brasil leva virada da Alemanha e se complica no Pré-Olímpico de vôlei

Alemanha venceu o Brasil por 3 sets a 1 (parciais de 25/21; 19/25, 19/25, 26/28), hoje, pela terceira rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino. Com apoio da torcida no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, a seleção brasileira começou bem, mas perdeu o embalo e viu a Alemanha emplacar ótimas sequências nos três sets finais.

O Brasil segue na 4ª colocação do Grupo A, com cinco pontos e se complica. A equipe está a quatro pontos de distância dos dois primeiros colocados e terá quatro jogos pela frente, entre eles contra a atual líder (Itália) e contra Cuba (terceira colocada com seis pontos) e Irã (quinta colocada).

A Alemanha defendeu a vice-colocação da chave e subiu para nove pontos, mesma pontuação da Itália.