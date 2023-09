Erlon quer retomar dupla com Isaquias por pódio em Paris: 'Queremos o ouro'

O canoísta Erlon Souza pretende retomar a dupla com Isaquias Queiroz e mira a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. Ele conversou com o UOL durante a COB Expo 2023.

Recuperado e de olho em Paris

Erlon está na fase final da recuperação de uma cirurgia no quadril. Ele estava com uma limitação no movimento e precisou realizar uma raspagem óssea no lado esquerdo da região. O procedimento foi um sucesso.