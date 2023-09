COB Expo: Mãe vende o carro para apostar na carreira do Goleiro de Capacete

Tudo começou graças a mãe Natália Pimenta, que vendeu o carro para comprar câmeras e equipamentos de gravação assim que o filho externou o desejo de se tornar YouTuber.

"Ele sempre quis ser goleiro. Incentivei, levava à escolinha e ele levava jeito, só que não cresceu. Aí foi dispensado. Mesmo assim, ele continuou jogando e falou que queria virar YouTuber. Eu incentivei desde que ele continuasse estudando direitinho. Nos mudamos de Paulínia para São Paulo, ele começou a estudar na Etec Roberto Marinho e passei a gravar os vídeos para ele", contou Natália, também conhecida como "mãe do Capaça".

Além de ser a cinegrafista oficial, Natália também foi responsável pela criação do nome do personagem. Preocupada com o filho atuando debaixo das traves, ela pediu para que Julio sempre vestisse um capacete de proteção. E pronto, o sucesso veio.

Hoje, segundo Natália, os vídeos de Júlio se tornaram a principal fonte de renda da família. Há um ano, quando completou 18, o Goleiro de Capacete conseguiu comprar o próprio carro e um apartamento para ele e a mãe viverem em São Paulo.

"O bom é que desde o começo a minha mãe sempre me apoiou em tudo. Quando eu queria ser goleiro profissional, eu treinava todo dia, morava no interior, e ia para outra cidade, todo dia, pra poder treinar. Só que ela sempre falou nos estudos. Ela é professora. Então eu tinha que dedicar ao máximo, tanto no estudo quanto no futebol. Treinei, treinei, infelizmente não cresci, não consegui ser goleiro profissional, mas graças à internet eu meio que consegui realizar esse sonho", contou Júlio ao UOL.

"Eu gosto de futebol, eu amo futebol, e estando dentro do futebol pra mim já é mais que ser profissional, é muito gratificante", completou o influencer, que destacou a paixão das crianças durante a feira.