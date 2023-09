Família de Walewska não espera marido em enterro; corpo já está em BH

O carro funerário chegou a BH sem o acompanhamento do viúvo. Segundo fontes daouvidas pela reportagem, Ricardo Alexandre Mendes estaria em São Paulo. Ele não é esperado em Belo Horizonte pela família de Walewska.

Segundo fontes da reportagem, Ricardo não teria reconhecido o corpo e deixou as roupas da mulher na portaria do prédio em moravam para que a funerária recolhesse e fizesse a preparação.A reportagem tentou contato com Ricardo desde o início do dia, sem resposta

Ricardo disse à polícia que os dois tinham problemas no relacionamento há quatro anos e ele tinha pedido o divórcio. A declaração está no boletim de ocorrência do acidente.

Campeã olímpica caiu do 17º andar; polícia investiga suicídio

Walewska Oliveira morreu após cair do 17º andar do prédio em que vivia, na Bela Vista, em São Paulo. Campeã olímpica em Pequim-2008 e uma das maiores meio de redes da história do vôlei brasileiro, ela tinha 43 anos.

O boletim de ocorrência do acidente fala em suicídio. Uma carta de despedida foi encontrada dentro de uma pasta sobre a mesa em que Walewska estava. Uma garrafa de vinho, uma taça e um celular também foram encontrados. O local é uma área de lazer do edifício