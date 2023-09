Campeã olímpica Walewska será velada e sepultada em Belo Horizonte

O UOL teve acesso hoje (22) ao boletim de ocorrência da morte de Walewska.

O documento diz que, de acordo com a gestora do prédio, a campeã olímpica de vôlei caiu do 17º andar na região do bairro Jardins, em São Paulo.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, uma carta de despedida foi encontrada dentro de uma pasta sobre a mesa em que Walewska estava. Uma garrafa de vinho, uma taça e um celular também foram encontrados. O local é uma área de lazer do edifício.

De acordo com as autoridades, o caso é investigado como suicídio.

Uma unidade de resgate tentou reanimar a ex-jogadora, mas foi declarada a morte no local. Walewska morreu ontem (21) aos 43 anos.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.