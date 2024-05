Casares recebe presidente do Sevilla no CT do São Paulo

O presidente são-paulino Julio Casares recebeu no CT da Barra Funda a visita de José María del Nido Carrasco, presidente do Sevilla, da Espanha. Eles conversaram sobre gestão no futebol e trocaram camisas.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/GiLwjooIGC -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 10, 2024

O mandatário do Sevilla realizou uma palestra a respeito do futuro do time nos próximos anos. Casares também marcou presença no evento para falar sobre os desafios e oportunidades do futebol paulista.

Agora, o foco do São Paulo é o confronto contra o Fluminense, às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, no MorumBIS. Com sete pontos, o Tricolor se encontra na oitava posição do Campeonato Brasileiro.