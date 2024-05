Real vira nos acréscimos sobre o Bayern e decide a Champions com o Dortmund

O jogo

A partida começou movimentada, com o Real Madrid fazendo valer o fator casa e criando a primeira chance clara. Vini Jr. acertou a trave e, no rebote, Rodrygo obrigou Neuer a fazer boa defesa.

Em resposta, Harry Kane aplicou um voleio e Lunnin tocou com as pontas dos dedos para jogar a bola para escanteio. No fim da primeira etapa, o camisa 7 cruzou fechado e fez o goleiro alemão trabalhar novamente.

Logo no começo do segundo tempo, Davies finalizou, a bola desviou em Carvajal e tirou tinta do travessão. Na sequência do jogo, Kane aproveitou falha de Nacho, ganhou de Mendy e finalizou para defesa de Lunnin.

Pouco depois, Vini Jr. serviu Rodrygo, que completou para fora com perigo. Com a pressão dos mandantes, Neuer impediu outro gol, dessa vez, em cobrança de falta do camisa 11.

Contando com a torcida, o Real permanecia em cima, mas seguia parando no goleiro. Vinicius Junior deixou os defensores para trás e arrematou para outra interferência do arqueiro.