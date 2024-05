Palmeiras goleia São Paulo e mantém 100% de aproveitamento no Brasileirão sub-20

Brasileiro Sub-20: Fim de jogo #SPFCxSEP (1-5)

O Palmeiras abriu o placar aos 11 minutos do segundo tempo. Luighi recebeu cruzamento na área e ajeitou de cabeça para Thalys, que dominou e finalizou em cima da marcação. Ele tentou no rebote, mas foi derrubado. Luighi ficou com a sobra e mandou no canto de Felipe Preis. O Tricolor chegou a empatar aos 15 minutos, com Igor, depois de uma bola na trave, mas o bandeirinha anotou o impedimento na jogada.

Aos 19 minutos, as Crias da Academia ampliaram o marcador. Luighi recebeu na esquerda, avançou pela marcação e finalizou. O goleiro fez a defesa parcial e a bola sobrou para Allan, que só empurrou para o fundo das redes. O São Paulo diminuiu o prejuízo aos 21 minutos. João Gabriel brigou pela bola na área, Paulinho aproveitou e fez para o Tricolor.