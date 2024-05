Maior goleiro-artilheiro do México, Tiago Volpi mira título e fim de jejum do Toluca

Em fase artilheira no futebol mexicano, o goleiro Tiago Volpi é um dos principais nomes do Toluca na disputa pelo título mexicano, que pode pôr fim a um jejum que já dura 14 anos no clube. Na noite desta quarta-feira, a equipe do brasileiro visita o Chivas, em Guadalajara, na abertura da Liguilla, os playoffs do Campeonato Mexicano.

Com 12 gols desde seu retorno ao México (em 2022), cinco deles na atual edição, Tiago Volpi lidera com folga o ranking de goleiros com mais gols na história do Campeonato Mexicano, que também conta com nomes como o colombiano René Higuita e o mexicano Jorge Campos.

Após terminar a primeira fase na 3ª colocação, três pontos atrás do líder América, do técnico brasileiro André Jardine, o Toluca, dono do melhor ataque da competição, chega com moral para o confronto contra o Chivas.