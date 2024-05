América-MG vence o Vila Nova e segue sem perder pela Série B

?? Fabinho



#PraCimaDelesCoelho... pic.twitter.com/r1BxW0Pvar

? América FC (@AmericaFC1912) May 9, 2024





O primeiro tempo foi bem movimentado, com as duas equipes adotando investidas ofensivas. Mesmo fora de casa, o Vila Nova não se intimidou e abriu o placar aos 10 minutos. Igor Henrique aproveitou cobrança de escanteio e desviou de cabeça para o fundo das redes.

No entanto, 11 minutos depois, o América-MG deixou tudo igual. Renato Marques recebeu na área e empurrou para o gol, sem goleiro, para marcar para o Coelho. Aos 41 minutos, veio a virada. Juninho recebeu lançamento de Alê, dominou a bola no peito e tocou na saída do goleiro para colocar os donos da casa na frente do placar.