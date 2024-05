Resiliente, Palmeiras se despede de Endrick em luto duro e previsível

Tudo começou em 28 de maio de 2017. Se você não é muito jovenzinho, deve parecer que foi ontem. Mas Endrick tinha 10 anos e estreava pelo Palmeiras.

Em 2022, com 16, estreou no profissional. Hoje, sete anos e dois dias depois daquela primeira partida no sub-11, aos quase 18, despediu-se emocionado, sob uma chuva de homenagens no Allianz Parque. Como dizia uma faixa: o único ex que vai deixar saudades!

Inúmeros títulos, gols e momentos marcantes desde a base, uma história tão rápida quanto inesquecível, de um garoto que sempre foi ídolo.