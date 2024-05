Endrick se despediu do Palmeiras nesta quinta (30) no empate sem gols com o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela Libertadores. Ele foi homenageado na arquibancada, ficou emocionado antes de a bola rolar e se despediu abraçando Abel e agradecendo à torcida ao ser substituído.

Confira abaixo as reações da joia alviverde durante a partida.

Antes do jogo, Endrick ganhou mosaico da torcida