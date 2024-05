Palmeiras se despede de Endrick sem festa e sem show

Nada grave.

Assustadora foi a atuação do Palmeiras, sem sal, sem sabor, insossa, insípida, inodora.

Com cinco defensores e quatro meio-campistas separados em linhas por apenas doze metros, o Palmeiras empurrou cinco homens no ataque e o espaço no meio-de-campo ficou vazio. Raphael Veiga sem brilho encurralado num burado entre zagueiros.

O San Lorenzo queria que o jogo terminasse em barranco, para terminar classificado.

Classificou-se com empate.

O Palmeiras se despede de Endrick e termina a fase de grupos atrás do Atlético. Provavelmente também do River Plate.