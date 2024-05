No adeus de Endrick, Palmeiras empata com San Lorenzo e fica sem melhor campanha da Libertadores

O jogo

O duelo começou truncado, com poucas chances claras. O Palmeiras tinha mais a bola, mas pouco conseguiu trabalhá-la para levar perigo ao gol do San Lorenzo. O time argentino arriscou aos 15, mas Weverton ficou com a bola lançamento na área. Alexis Cuello foi para a disputa com o goleiro e atingiu o palmeirense, que precisou receber atendimento no gramado. Pouco depois, a equipe argentina teve uma cobrança de falta, e Leguizamón mandou direto para o gol. Weverton defendeu. Com 28 minutos, Endrick recebeu de Luis Guilherme na área e foi derrubado antes de conseguir finalizar, mas o árbitro marcou apenas o tiro de meta.

O Palmeiras chegou a abrir o marcados aos 35. Raphael Veiga cobrou falta pelo lado direito e Gómez apareceu para cabecear. Contudo, o lance foi anulado por impedimento do zagueiro. Na sequência, o San Lorenzo respondeu. Bareiro levou a melhor sobre Aníbal Moreno e invadiu a área, mas não conseguiu finalizar. Remedi ficou com a sobra e mandou por cima do gol. Aos 43, Luis Guilherme recebeu boa chance pela esquerda, finalizou e acabou carimbando o adversário. Na sequência, Veiga cobrou escanteio, e Gómez cabeceou com perigo.

No início do segundo tempo, o San Lorenzo teve chance em bola parada, mas a bola saiu pela linha de fundo de Weverton. Pouco depois, Endrick avançou e sofreu falta perto da área, Richard Ríos cobrou direto, o goleiro Altamirano espalmou e a bola acertou a rede pelo lado de fora. O San Lorenzo levou perigo em uma cobrança de falta aos 13 minutos com Leguizamón, que mandou por cima perto do travessão.

Na sequência, o Verdão respondeu em jogada de Luis Guilherme. O camisa 31 cruzou na área, Estêvão finalizou e Altamirano fez mais uma defesa. Aos 21, Endrick sofreu uma pancada e ficou caído no chão. Ele recebeu atendimento, levantou em seguida, mas foi substituído logo depois e saiu ovacionado pela torcida. Minutos depois, o San Lorenzo recuperou a bola, Leguizamón cruzou para Cuello, que cabeceou no chão e a bola saiu com perigo.

Por volta dos 30 minutos, Piquerez cobrou falta direto ao gol e Altamirano fez a defesa fácil. Em seguida, Rômulo chutou cruzado e o goleiro defendeu. Aos 37, Rômulo bateu escanteio na área e Altamirano tirou com o pé. Pouco depois, Rony cobrou escanteio e Campi desviou, quase mandando contra. O Palmeiras fez pressão na reta final e Murilo quase marcou de cabeça, se não fosse nova defesa de Altamirano.