Mesmo sem camarote, espaços cedidos pelo Corinthians à empresa de colchões valem mais de R$ 1 milhão

Ainda de acordo com o Ibope Recupon, a exposição do campo de treino, como as placas no CT, tem um valor de mídia 100% de R$ 1,3 milhão e um valor de mídia QI de R$ 340 mil.

Outro parâmetro de comparação é o contrato de permuta firmado pelo clube com a Matrix no segundo semestre de 2021. A empresa de equipamentos fitness, na ocasião, recebeu como principais contrapartidas exposições em placas no CT e nas costas da camisa de treino do time profissional masculino, assim como a Gazin.

O valor do contrato com a Matrix, o qual a Gazeta Esportiva teve acesso, é de R$ 896,1 mil pela entrega inicial dos equipamentos de academia. Soma-se a este valor a obrigação da empresa de atualizar os equipamentos e fornecer ao clube àqueles que forem lançados com o passar o tempo. A Matrix também se responsabiliza, no contrato, pelas manutenções preventivas e corretivas, além de executar troca de aparelho, se houver necessidade. Todo este pacote de entregas ao Corinthians foi assumido pela empresa por um período de cinco anos.

À Gazin, o Corinthians cedeu as costas da camisa de treino, placa no CT e um camarote para 12 pessoas na Neo Química Arena em troca de 64 "camas box" e 64 colchões. O clube não anunciou a parceria e também preferiu não se manifestar sobre o acordo após contato feito pela reportagem.

Entenda o Cálculo Ibope Recupon

O estudo Ibope Recupon calcula do número de vezes e tempo de apirações em TVs abertas, fechadas, pagas e nas redes. A empresa multiplica o número de segundos em vídeo pelo preço cheio da tabela comercial de cada programa ou mídia que expos a marca.