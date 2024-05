Juventude pede à CBF a suspensão de seus jogos pelos próximos 15 dias

As graves consequências das enchentes deixaram a região em estado de calamidade pública, resultando em danos irreparáveis às comunidades locais. Até o momento desta comunicação, os registros oficiais apontam para um cenário preocupante: 90 mortes, 132 pessoas desaparecidas, 361 feridos e 155,7 mil desalojados, afetando diretamente mais de 1 milhão de habitantes.. O boletim divulgado nesta terça-feira (7) pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul ainda aponta que há outros 4 óbitos sendo investigados. Caxias do Sul, cidade-sede do Esporte Clube Juventude, figura entre os municípios mais impactados, registrando um alto número de óbitos.

Prevê-se que as condições climáticas adversas persistam, com a possibilidade de retorno das chuvas ao final da semana. A logística do Estado foi severamente comprometida, com bloqueios em 102 trechos de 58 rodovias distintas, além da suspensão de todos os voos no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, até pelo menos 30 de maio.

Os eventos climáticos devastadores não apenas causaram danos físicos, mas também afetaram profundamente a vida e o bem-estar de milhares de pessoas, resultando em desalojamentos, perda de propriedades e escassez de recursos básicos, como água potável e alimentos.

Diante desse contexto, é impraticável e insensível manter os compromissos esportivos enquanto jogadores, funcionários e torcedores lidam com as consequências desoladoras dessa tragédia. Além disso, as condições logísticas inviabilizam a continuidade dos jogos conforme o calendário originalmente estabelecido pela CBF.

Neste momento, a prioridade do Esporte Clube Juventude é apoiar a comunidade e contribuir para sua recuperação."