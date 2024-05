Flamengo perde do Palestino, amarga segunda derrota na Libertadores e cai para o terceiro lugar

O Flamengo amargou sua segunda derrota seguida jogando fora de casa pela Libertadores em 2024. Na noite desta terça-feira, o Rubro-Negro carioca perdeu para o Palestino, no Chile, por 1 a 0. Cornejo, no segundo tempo, fez o único gol do jogo.

A vitória deixa o Palestino na vice-liderança do Grupo E, com seis pontos. O Flamengo, que estacionou nos quatro pontos, aguarda o resultado do duelo entre Millonarios-COL e Bolívar-BOL nesta quarta-feira, na Colômbia, para definição da posição. Se o Millonarios vencer por dois ou mais gols, a equipe carioca cairá para a lanterna.

A quinta rodada do Grupo terá início na próxima terça-feira com o confronto entre Millonarios-COL e Palestino-CHI, no El Campín, em Bogotá. O Flamengo jogará no dia seguinte, no Maracanã, contra o líder Bolívar-BOL.