Ex-São Paulo comemora classificação na Inglaterra: 'Sinergia muito forte'

"Agora começa outro campeonato para nós. Estamos todos bastante motivados para esses jogos que faltam e queremos devolver o Norwich à Premier League, que é onde ele merece estar", afirmou Sara.

O ex-São Paulo tem sido um dos principais destaques do Norwich na temporada, contribuindo com 12 gols e 13 assistências. Além disso, foi titular em todas as 46 rodadas da competição, estando em campo em 4107 dos 4140 minutos possíveis. As boas atuações o renderam diversos prêmios como Melhor Jogador de Agosto de 2023 no torneio e Jogador do Mês de março e abril, do Norwich.

"Estou muito orgulhoso por receber esses prêmios. Mas sinceramente, eu os vejo como consequência de algo muito maior. Estou feliz, adaptado e sinto que desenvolvemos uma conexão bem especial entre o time e a torcida nesta temporada", comentou.