Abel cita inteligência do Palmeiras para vencer o Cuiabá e se deslumbra com joias: "Vamos desfrutar"

O comandante também aproveitou para falar das joias que o Alviverde está revelando. Diante do Dourado, Luis Guilherme deu a assistência para o primeiro gol, anotado por Lázaro, e Estêvão marcou o segundo. Além deles, Endrick foi titular mais uma vez.

"É um prazer muito grande ser treinador desses moleques. Vou desfrutar enquanto eles estiverem conosco. Não podemos não falar e perceber o quão bom é ver o Endrick jogar e desfrutar enquanto está conosco. É uma máquina. É um moleque tão jovem e com tanta alegria dentro dele. O Estêvão vamos desfrutar também, assim como o Luis. Mas as vezes faço contas e percebo que todos gostam de jogar pelo direito. Veiga, Endrick, Estêvão, Luis... todos gostam. Mas, ao poucos, tem lugar para todos", comentou.

Abel ainda destacou o trabalho que todos estão fazendo para formar esses atletas. O português relembrou quando mandou Endrick ir à Disney e voltou a dizer que todos esses jovens precisam manter a alegria em jogar futebol.

"Não podemos esquecer a idade que eles têm. Estamos aqui para os ajudar, não só no crescimento como jogador, mas como homens. Quanto melhor homens eles forem, melhor jogadores eles vão ser. É o que eu mais digo aos mais jovens. Eu não consigo separar o homem do jogador. Ir à Disney tem muito a ver com isso. Tem a ver com eles seguirem felizes. Não ir com pressão de ser o melhor do mundo. Às vezes quando esses jogadores não têm a família estruturada, é muito difícil lidar com essa fama. Temos que formar primeiro o homem para depois formar o jogador. Também estou mortinho para ir à Disney. Quero ir. Minha família foi e eu fiquei trabalhando", contou.

"Temos que desfrutar desses jovens jogadores, sem esquecer todos os outros jogadores mais experientes, que dão esse conforto e confiança. É uma equipe que tem obrigação de ganhar e formar jogadores. É um trabalho de todos. Fico feliz de participar da força deles. Nosso grupo também tem muita importância. São jogadores que queremos conosco por vários motivos. Vamos desfruta", ampliou.