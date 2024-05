Corinthians oficializa a saída de Rubão da diretoria de futebol

Rubens Gomes, o Rubão, não faz mais parte da diretoria de futebol do Corinthians. O profissional foi desligado nesta quinta-feira pelo presidente do clube, Augusto Melo.

O Timão publicou uma nota oficial para informar a saída de Rubão (veja no fim da matéria). Nela, o Corinthians agradece pelos serviços prestados e deseja sorte nos próximos desafios.

Rubão já vinha balançando no cargo há algum tempo. Ele perdeu prestígio com Augusto Melo após a contratação de Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube. De lado, ele ainda entrou em conflitos públicos com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior.