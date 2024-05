Botafogo ganha do Vitória pela Copa do Brasil e alcança quinto triunfo consecutivo

O Botafogo saiu na frente no confronto contra o Vitória, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os Alvinegros fizeram 1 a 0, nesta quinta-feira, no Nilton Santos, com gol cravado no segundo tempo, de Eduardo. Agora, o clube carioca chega ao seu quinto triunfo consecutivo na temporada.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de maio, no Barracão. O Botafogo vai a campo com a vantagem do empate para avançar na competição.